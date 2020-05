Ina roda mulin per chargiar velos electrics

Il bajetg dal mulin da Morissen è dapi trais onns en emprima lingia in’ustaria. Il mulin sco tal è vegnì mantegnì durant la sanaziun sco perditga dal mastergn da muliner. Sulet la roda mulin manca. La societad acziunara «Il Mulin» lascha uss montar ina nova roda. Perquai ch’il mulin è gia electrifitgà survegn la roda mulin in nov intent.

Electricitad per ils velos

La staziun da chargiar ils velos d’electro duess funcziunar autarc, pia betg esser colliada cun la rait d’electricitad. L’electricitad che vegn producida entras la roda mulin vegn arcunada en in accu ch’è integrà en la staziun. Quest accu, ch'ha ina capacitad da 2 fin 3 kilowats, ha la prestaziun per chargiar tschintg velos electrics per di.

Ils custs per la roda mulin e l’installaziun da la staziun da chargiar ils velos electrics èn calculads cun 33'000 francs. Ils daners èn gia garantids entras ina acziun da rimnar daners en l'internet ed ina contribuziun da Lumnezia Turissem.