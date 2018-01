La nav da quest enviern ed il davos temp porscha bunas relaziuns per preparar la via da scarsolar a Mumpé-Medel e preparar questa per la cursa.

L'uniun ha ina maschina da far pista per preparar la via da scarsolar durant l'enviern.

Baseli Jacomet è dapi la fundaziun il 2001 president e responsabel per la via da scarsolar.

Uschè blera naiv n'haja quai betg gì savens, declera il president da l'Uniun da scarsolar e spassegiar Mumpé-Medel, Baseli Jacomet. Uschia èsi dentant era stà da far blera lavur. Per la cursa vegnan ils carauns segirads spezialmain. Uschia vegn fatg si mirs da naiv ch'eviteschan che las scarsolas, bobs u schlieusas van sur via ora.

La cursa vegn organisada ils 28 da schaner 2018 per las 14avla giada sin la via da scarsolar ch'è var 4 km lunga. Igl è in cursa per pitschen e grond nua ch'il sa divertir stat en il center e main il temp.

RR actualitad 07:00