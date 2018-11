10 mais renovaziun – quai signifitga ina pluna lavur: La chasa en la quala ch'il museum regiunal sa chatta, la Chasa Carniec, vegn isolada cumplettamain. I dà palantschieus e fanestras novas per spargnar energia da stgaudar.

Ma cun quai n'èsi betg fatg:

La remisa survegn in nov tetg da schlondas.

I dat in ascensur.

L'illuminaziun vegn renovada.

L'entira renovaziun custa quasi in milliun francs. Igl è l'emprima renovaziun che vegn fatga dapi ils onns 86/87 cura che la chasa Carniec e vegnida drizzada sco museum.

Per Marianne Fischbacher, la curatura dal museum, èsi ina gronda satisfacziun che quest museum resta in impurtant edifizi regiunal. Suenter ch'ella ha lavura 25 onns en questa chasa saja ella persvadida che la renovaziun saja in pass impurtant per salvar l'attractivitad dal museum.

RR Profil 09:00