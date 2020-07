Dapi 50 onns datti l'Orchester sinfonic svizzer da giuventetgna. Pervia da corona fissan ils concerts da stad bunamain dads en l'aua. Cun in project improvisà che sa numna «Tour(s) de Suisse(s)» dattan 20 giuvenils ussa 13 concerts en differents lieus en l’entira Svizra.

Giuvens e giuvnas cun potenzial

En l'orchester sunan giuvenils tranter 15 e 25 onns. Duas giadas ad onn s'entaupan els per preparar in concert. Il camp da la primavaira ha pervia da la crisa da corona stuì vegnir annullà. Il dirigent Kai Bumann ha organisà in program alternativ. Enstagl da 80 enfin 100 participants èn quella giada sulet 20 giuvenils da la partida. Finamira dal dirigent è da preparar ils giuvenils sin lur avegnir musical.

Plaschair e fadia

Ils giuvenils èn sa preparads durant trais dis sin la turnea tras la Svizra. Durant quels dis datti prest nagut auter che ha plaz dasper la musica classica. Tut las giuvnas ed ils giuvens che fan part dal orchester studegian musica ad ina scola auta. Quai è premissa per pudair sunar en l'orchester.