La crisa da las musicas en la Cadi era la fin dals onns 2000 evidenta. Las bleras musicas avevan ina structura da commembers che n’empermetteva betg grondas perspectivas. Ma la scena da musica en la Cadi ha pudì surmuntar quella crisa.

Las musicas han tuttas radund 30 commembers

Per las musicas èsi surtut impurtant da pudair far musica communablamain. Ma era d’avair la cumpagnia. Per il president da la musica da Trun, Gion Simeon, èsi impurtant da chattar l’equiliber tranter toleranza e squitsch. La persuna che stettia davanttiers, il dirigent, saja la persuna centrala, cun quella crodia u haja la musica savens success, u eba betg, di Simeon.

Collavuraziun impurtanta tranter las musicas

In dals recepts da success è la collavuraziun tranter las musicas. Uschia è la scena da musica en la Cadi, ma era en l’entira Surselva, colliada bain. Blers s’enconuschan da las musicas giuvenilas, dals champs da musica, u dad autras occurrenzas. E quai fetschia pli simpel da chattar gidanters per emplenir las retschas. Quai è tar tut las musicas da la Cadi necessari d’avair gidanters, conferman ils presidents unisono.

La musica da Surrein-Rabius a la Festa da musica chantunala 2013 La musica Surrein-Rabius a la fiasta da musica chantunala Cuira , il link avra en ina nova fanestra

Ils giuvenils mancan

Ils giuvenils che fan musica èn vegnids pli paucs, conferman las presidentas ed ils presidents. La promoziun dals giuvenils saja cun la scola da musica buna, ma las annadas sajan pli pitschnas ed era las pussaivladads per ils uffants pli gronda, di per exempel Theres Burri Gadola la presidenta da la musica da Mustér.

Perquai saja impurtant dad integrar las scolaras ed ils scolars en las atgnas retschas ed adina puspè dar la pussaivladad da sunar era da concerts, quai motiveschia. Era visitas en las scolas fan las bleras musicas, uschia a Breil-Dardin, a Trun ed a Surrein-Rabius. Ma a lunga vista è la mancanza da giuvenils che fan musica in problem, conferman tut las presidentas ed ils presidents dumandads.

RTR actualitad 08:00