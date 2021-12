Legenda: Da sanester a dretg: Leo Condrau, Edgar Durschei, Urs Fülscher, Christian Loretz, Wendelin Jacomet, Victor Flepp, Adrian Deflorin. mad, la pendenta

La gronda part da questa summa, 1.1 milliuns francs, duai vegnir recaltgada entras commembras e commembers, vul dir da privats, fatschentas ed instituziuns. Il rest duai il maun public finanziar. Sco Vendelin Jacomet, che fa part da la suprastanza communala da Mustér ha ditg, n'èsi betg anc decidì, sche la vischnanca dat ina tscherta summa. Ins na veglia dentant betg engrevgiar memia fitg la vischnanca.

La finamira saja che bleras persunas e fatschentas daventian commembras da l’uniun la pendenta, ha il president Christian Loretz ditg. Els quintian che la populaziun sustegnia fermamain il project.

Attracziun turistica

La punt pendenta da Sontga Gada a Mumpé Medel duai daventar in’attracziun turistica, e quai era per pelegrins che van la Via francescana da Constanza a Padua. La punt è era d’avantatg per ils abitants da Mumpé Medel, perquai ch’il viadi fin a Mustér è pli curt e surtut era, cura che la via enta Medel è serrada ed ins na po betg cuntanscher il vitg tras il tunnel.

La punt è 280 meters lunga, 85 cm lada e 92 meters auta. Ella vegn construida cun sugas d'atschal e palantschieu da lain.

Cussegl da vischnanca Mustér e regenza grischuna decidan

Il chantun e las organisaziuns d'ambient sajan da principi d’accord cun il project, èsi vegnì ditg. Sco proxim suonda la procedura cun il plan general d’avertura, ed alura decida il cussegl da vischnanca da Mustér. La dumonda da bajegiar po vegnir fatga cun resguardar il temp da recurs. Il pled final en chaussa ha la regenza grischuna. Sche tut va sco previs, pudess ins cumenzar a bajegiar la primavaira 2023 – quai dependa dentant oravant tut da la finanziaziun.