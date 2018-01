Mustér: Acla da Fontauna duai daventar in hotel da 4 stailas

La Immo Invest Partenaris SA da Glattbrugg vul investar ca. 100 milliuns francs. I duai dar in hotel cun 208 letgs, wellness, ina sala da banchet e garaschas. Davostiers datti 6 bajetgs pli pitschens cun 91 abitaziuns (34 administradas, 57 per vender).

Mustér saja in bun lieu per hotels, surtut el sectur da 4 stailas, perquai ch’i manchia pernottaziuns. Quai ha il schef da la Immo Invest Partenaris SA Frenk Djordic ditg ad RTR. Il nov hotel saja dentant era ina schanza per l’entira regiun.

150 plazzas

Ina firma da Zug, la HRMP SA, maina il nov hotel. Il president dal cussegl d’administraziun da la HRMP SA Guglielmo Brentel vesa in potenzial a Mustér, dentant cun la cundiziun che tuts collavurian, saja quai il Center da sport e cultura, las pendicularas ed era la populaziun.

Renovar il Center da sport e cultura

En connex cun quest project vul la vischnanca da Mustér renovar il Center da sport

e cultura (CSC). Sco il president communal Robert Cajacob di sajan las investiziuns en in hotel nov ina schanza per in meglier futur. Ed el spera che la populaziun sustegnia era il project dal CSC.

Dapi 2001 è quest anteriur “hotel dals Beltgs” vits. Perquai ch'el cuntegn bler asbest e PCB sto el vegnir spazzà.

Avert 2020/21

Proximamain vulan ils investiders inoltrar la dumonda da bajegiar. Anc quest onn vulan els spazzar il bajetg. Sche tut va tenor plan pudess ins cumenza a bajegiar la primavaira 2019. Avert fiss il hotel nov cun la stagiun 2020/21.





Ord l'archiv

10-02-2005 Telesguard - Nov project per Acla da Fontauna 03-02-2005 Telesguard - Nov project per Acla da Fontauna 07-12-2004 Telesguard - 50 milliuns per Acla da Fontauna? 27-02-2003 Telesguard - Acla da Fontauna duai vegnir renovà 02-03-2001 Telesguard - Intersoc banduna Acla da Fontauna 08-03-1998 Cuntrasts - Il hotel dals beltgs 12-03-1972 Il balcun tort - novs indrez turistics a Mustér 10-02-2005 Telesguard - Nov project per Acla da Fontauna 0:21 min, dals 31.1.2017

03-02-2005 Telesguard - Nov project per Acla da Fontauna 1:39 min, dals 31.1.2017

07-12-2004 Telesguard - 50 milliuns per Acla da Fontauna? 1:34 min, dals 31.1.2017

27-02-2003 Telesguard - Acla da Fontauna duai vegnir renovà 0:21 min, dals 31.1.2017

02-03-2001 Telesguard - Intersoc banduna Acla da Fontauna 0:24 min, dals 31.1.2017

08-03-1998 Cuntrasts - Il hotel dals beltgs 6:25 min, dals 12.1.2018

12-03-1972 Il balcun tort - novs indrez turistics a Mustér 2:56 min, dals 12.1.2018