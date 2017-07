Mustér: Agid tar il mantegniment da sendas e trutgs

Mustér ha rodund 160 kilometers sendas e trutgs da viandar. Quels vali da mantegnair. Agid dat quai da persunas privatas.

Ina da las persunas privatas che ha surpiglià da far mantegniment da trutgs è Baseli Lutz. El fetschia gugent da questas lavurs e cunquai ch’el saja pensiunà ed haja temp saja quai ina bun'occupaziun. Sper il segar èsi era da far ora vaus per che l’aua va davent dal trutg u tagliar tscha e là ina chaglia che disturba. Quai tut fa el ensemen cun sia dunna. Lezza saja responsabla da suflar or dal trutg il fain u la feglia, declera Baseli Lutz. Magari dettia quai era resuns dals viandants. Lez hajan plaschair ch’ils trutgs vegnian mantegnids.

Avunda lavur era per auters

Avant quatter onns ha la vischnanca da Mustér tschertgà cun in appel persunas privatas che surpiglian il mantegniment per in trutg u l’auter. Intginas persunas èn s’annunziadas ed uschia procuran quellas per il mantegniment da var 21,5 kilometers trutgs e sendas. Cun surdar inqual trutg a persunas privatas possian ins distgargiar ils lavurers dals servetschs tecnics, declera Ervin Maissen, il manader dals servetschs tecnics e l’uffizi da bajegiar. Ils lavurers da vischnanca na vegnissan betg dad ir atras tut ils trutgs uschia che la qualitad patiss.

Remuneraziun enstagl da paja

En tut paja la vischnanca rodund 10’000 francs per onn a quests gidanters. Mo sco Ervin Maissen manegia, saja quai plitost ina buna remuneraziun, dentant betg propi ina paja per la lavur. Era sch’i vegnia betg gist fatg reclama, sch’insatgi veglia, dettia quai avunda sendas sin il territori da la vischnanca da Mustér ch’ins pudessia surdar. Sco Ervin Maissen di, veglia la vischnanca era surdar la lavur da marcar las sendas.

