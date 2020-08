cuntegn

Mustér - Approvà segirada da via da guaud

Il cussegl da vischnanca da Mustér ha venderdi saira approvà il project per segirar e reparar ina via da guaud. Per quest intent ha il cussegl concedì in credit net da 360'000 francs – quai cun resalva da l’approvaziun e creditaziun dal project tras las instanzas chantunalas.