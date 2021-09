En il vitg dettia gia uss zonas verdas. Per exempel en il conturn da la scola, chasa Puntreis e baselgia. In'ulteriura zona verda dettia sin la parcella Hess amez il vitg ed ina terza sut la claustra, il prà cumin. Ma la vischnanca na posseda betg il prà cumin u la parcella Hess. Ils emprims discurs cun ils possessurs sajan dentant gia stads ed en il decurs da l'onn veglian ins examinar las pussaivladads da cumpra, di René Epp. Ma independentamain da questa acquisiziun pussaivla vegnian els ad examinar ulteriuras pussaivladads per il center dal vitg.

Promover il traffic plaun

Surtut saja da ponderar da meglierar la situaziun da traffic. Ins collavuria stretg cun experts per exempel per far pli plaun il traffic, almain amez il vitg, di René Epp. Ina sfida saja da promover che las persunas che passan tras il vitg tegnian airi e visitian Mustér, ma era da procurar per la segirtad da las pedunas ed ils peduns. Dentant vegnia uss a sa mussar co las ideas sa sviluppan. Quellas na restian betg en il truclet, perquai ch’i setractia dad in project concret, accentuescha il president communal.

Fatschentas avran las portas

Ma era senza l’engaschi da la vischnanca han pliras stizuns e biros avert lur portas ils ultims mais, gist amez vischnanca. Er Alexandra Flepp, ina giuvna dunna da Mustér, ha avert ina stizun da resti ecologic gist sper la cruschada dals pass Alpsu e Lucmagn. Il lieu ideal saja stà ina da las raschuns per quest pass. Era la pussaivladad da vegnir a pe u cun il traffic public en il center sco er la dumonda per products ecologics hajan animà d’avrir ina tala stizun.

Nova stizun a Mustér

1 / 4 Legenda: La stizun è gist a la cruschada da las vias dal Alpsu e Lucmagn. RTR, Gionduri Maissen 2 / 4 Legenda: Alexandra Flepp en sia nova stizun «Essenza» nua ch'ella promova products ecologics e persistents. RTR, Gionduri Maissen 3 / 4 Legenda: La sitzun «Essenza» cun products ecologics e persistents. RTR, Gionduri Maissen 4 / 4 Legenda: Products da «Essenza». RTR, Gionduri Maissen

Megliers passapes fissian ina buna chaussa, di l’interprendidra ch’avra sia stizun «Essenza» la proxima fin d’emna.