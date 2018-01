Mustér: Center da sport e cultura duai vegnir modern

En connex cun il project per in nov hotel Acla da Fontauna vul la vischnanca da Mustér era sanar ed engrondir il Center da sport e cultura. In studi dals architects indigens Aluis Huonder e Simon Bisquolm mussa, en tge direcziun ch’ins po ir.

Las grondas midadas datti a l’entrada. La cafetaria actuala vegn dischlocada en il sectur da l’entrada ed avant quella datti in plaz per seser e per s’entupar. Nov duai il Center da sport e cultura CSC survegnir in indriz da bowling ed ina halla da squash.

La halla da raiver vegn engrondida e las stanzas da fitness, spinning ed aerobic, la halla traidubla e la halla da tennis renovadas. Ina opziun è da crear in plaz per beachvolley ed in indriz cun percurs da velos da muntogna.

Autas investiziuns

Sco il president da vischnanca da Mustér Robert Cajacob di, quintian ins cun autas investiziuns. Mo el na possia betg prender anc posiziun, perquai ch’els stoppian contactar il chantun e guardar, co lez pudess sustegnair la vischnanca. Ed els stoppian era far in preventiv e guardar, tge ch’ins possia realisar la finala.

Pretensiun dals investiders

Ils investiders da l’hotel Acla da Fontauna pretendan era, ch’il CSC vegnia modernisà. Sche tut va tenor plan veglia la suprastanza preschentar il project ils 20 d’avrigl al cussegl da vischnanca, di Robert Cajacob. E forsa pudess la populaziun alura votar da quel ils 10 da zercladur. Sch’i dat in «gea» pudess ins entschaiver a sanar ed engrondir il CSC la primavaira 2019.

