Mintg’onn fa la firma che producescha tranter auter per l’aviatica, la medischina, l’industria d’autos e d’electro in di d’infurmaziun. Quest di preschentan ils emprendists lur lavur a geniturs ed uffants.

15 emprendists

La Distec porscha il mument lavur a 15 emprendists. 6 termineschan la scolaziun, e l’onn che vegn sto ins engaschar puspè 4 novs. Sco il responsabel per ils emprendists Pierino Bisquolm di hajan els giuvenils che vegnan perfin da Cuira u da Landquart.

Per chattar emprendists stuain nus lantschar acziuns sco il di d’infurmaziun ubain era ir en scola e preschentar il mastergn.

Ina partiziun per emprendists

Scolaras e scolars dal segund stgalim superiur pon era far in fufragnadi en la Distec. Quai che fascineschia ils giuvenils saja ch’els vesian ch’i dettia ina partiziun mo per emprendists. Quai vul dir ch’il patrun prendia peda per il collavuratur nov e che quel haja la pussaivladad da sa sviluppar en ses tempo.

