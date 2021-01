Pervia da las mesiras da corona èn il Center Fontauna (anteriur Center da sport e cultura) a Mustér – sco era il Bogn Sedrun serrads. Ils manaschis èn omadus manaschis che tutgan a las vischnancas, e perquai n'è lavur curta nagin'opziun per occupar las impiegadas ed ils impiegads. Il maun public avess numnadamain en mintga cas da surpigliar ils custs – saja quai lavur curta ubain il deficit pervi da corona. Il mainafatschenta dals dus manaschis, Gion Hosang, schazegia il deficit da corona fin uss sin enturn 70'000 fin 80'000 francs.

Malgrà ch'ils manaschis han stuì serrar ed i na marscha nagut, ha Gion Hosang ina massa da far. Cunquai che ses team na sa betg far sia lavur da mintgadi, ha il schef da chattar autras occupaziuns per els – e quai quasi mintga di da nov. Suenter avair fatg ina grond'acziun da schubergiar la primavaira e divers auters «jöbblis», vegnia dentant adina pli stentus da chattar in'occupaziun per sia glieud. La glieud resta dentant vinavant da buna luna ed è cuntenta, ch'ella po insumma lavurar.