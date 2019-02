Il selvicultur fetschia lavurs en il guaud per la Viafier retica, di il president communal da Mustér Robert Cajacob. Quai haja da far cun la segirtad da la lingia tranter Mustér e la punt da Russein. I saja in engaschi da 2-3 dis ad onn, perquai haja la suprastanza lubì quel.

Quai che chaschunia in pau discussiuns saja, pertge ch’el haja scrit tantas incaricas en la finamiras da la GmbH. Tranter auter: giuditgar privels da natira, scriver expertisas, manar e cussegliar construcziuns en il sectur da l’infrastructura e realisar lavurs vid la suga ed en l’economia forestala. Ma sco Simon Cathomen haja ditg ad els hajan ins cusseglià da metter en in pèr puncts per il register da commerzi, perquai ch’ins na sappia mai sch’ins midass insatge en il futur.

Assicuranza da responsabladad

La Viafier retica ha confermà ch’il selvicultur da Mustér fetschia pitschnas lavurs per els. Surtut sch'i dettia massa naiv, cusseglia Simon Cathomen els sco expert da lavinas per giuditgar il privel.

La Elini GmbH ha stuì investir 20’000 francs sco chapital da tschep. Quests daners valan sco assicuranza da responsabladad en cas sch’i capitass insatge durant la lavur.

RR actualitad 08:00