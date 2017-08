Mustér: Festa dal vitg cun blera musica

Dapi plirs onns n’ha Mustér betg pli organisà ina festa per la populaziun. Uss èsi puspè uschè lunsch. Sonda, ils 12 d’avust, duain indigens ed esters star da cumpagnia.



Ina part impurtanta da quest eveniment è la musica. I dat quatter concerts cun Mattiu Defuns (17:10), Chiara Jacomet e band (18:20), la musica da tschaiver Las Bagordas (19:30) e Pascal Gamboni (20:00). Suenter datti musica e saut ed ultra da quai pon ins tadlar musica en il stil da country en il center da sanadad Puntreis.

Passa 40 stans

Sper la musica datti 30 stans da fiera e 15 stans da gastronomia cun spezialitads regiunalas, ina exposiziun da maschinas forestalas, ils pumpiers en acziun ed in grond program per ils uffants.

Communablamain enavant

Sco la presidenta dal comité d’organisaziun Larissa Fry di, hajan els gia entschet a preparar la festa dal vitg avant bun in onn. Els fetschian quai per l’emprima giada. L’idea da far ina tala festa saja vegnida, perquai ch’ella saja stada ditg en l’Engiadina e là fetschian ins bleras festas dal vitg. Cura ch’ella saja turnada a Mustér haja ella pensà che quai saja ina chaschun da cummenzar cun quest eveniment. I saja ina pussaivladad che indigens ed esters possian s’entupar – quai tenor il motto: Communablamain enavant.

La festa dal vitg è en il conturn dal plaz scola. Uschia sperian els ch’i dettia dapli atmosfera e vita, di Larissa Fry. La festa cumenza da las 14:00 e cuzza fin suenter mesanotg.

RR Total local 11:45