Cun questa revisiun parziala po la vischnanca adattar ils plans da zonas a Pignola ed Acletta/Funs. Per pudair mobilisar il terren entaifer la zona da mastergn a Pignola stoppia la lescha da bajegiar vegnir adattada e cumplettada, ha la suprastanza scrit en il messadi. Questa revisiun lubeschia a la vischnanca da crear in instrument, cun il qual la vischnanca po disponer da terren en zona da mastergn, sch’ils proprietaris da giaschom na han betg nizzegià il terren (fin ils termins inditgads da la lescha) cun surbajegiar lur terren per agen diever u cun metter a disposiziun quel ad autras interpresas. En cas ch’ina interpresa vul sa chasar a Mustér, po la vischnanca porscher terren da bajegiar.

Sco la suprastanza scriva plinavant veglia la vischnanca crear las premissas per pudair stgaffir e mantegnair plazzas, mobilisar terren enzonà per projects novs ed actualisar las zonas tenor ils projects approvads dal pievel.