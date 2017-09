Mustér: Investider per hotel Acla da Fontauna

Oz, 8:35, actualisà a las 9:37

Gion Hosang

Per l'Hotel Acla da Fontauna a Mustér datti in investider. Quel planisescha d'investir 100 milliuns francs en in hotel, en abitaziuns administradas sco era en abitaziuns secundaras.