Mustér: Istorgia da la hotellaria cumenza gia avant tschientaners

Oz, 6:45

Gion Hosang

Mustér para il mument da far in grond svilup en il sectur da turissem. En construcziun è il ressort «Catrina» cun 700 letgs. In hotel da 4 stailas è en planisaziun tar il «Hotel Acla da fontauna» ch’è vid dapi il 2001. L’istorgia da la hotellaria a Mustér cumenza dentant gia avant tschientaners.