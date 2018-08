Resguardar ils vischinadis

Sco il commember da la suprastanza Clemens Berther di, vegn cumenzà a construir la via che va da la punt da Brulf si en l’acla da Quadras. Quai duess succeder il settember, i manchia mo anc ina lubientscha da la regenza. Questa via saja taissa e malsegira, perquai haja ella absoluta prioritad. Ed alura vegnan era construidas las vias da Salaplauna a Rieven e da Rieven a Sontga Gada. Uschia na stoppia il traffic agricul betg pli passar tras il vitg da Mustér.

La cumissiun da meglieraziun veglia resguardar ils vischinadis, vul dir: in onn vegn construida ina via per in, in proxim onn per in auter vischinadi ed uschia enavant. Las vias da la meglieraziun stattan era a disposiziun a viandants e velocipedists.

Parallel cun las vias valitescha ina cumissiun las 1'800 parcellas en vischnanca. Ils experts ston ir en mintga lieu ed examinar la qualitad da la parcella e decider, co ins po cultivar quella.

4,6 milliuns sto la vischnanca – 2,3 milliuns ston privats pajar

Cura che la lubientscha da la regenza è lura avant maun, na po nagin far pli recurs. Sulet sch'il project ubain ina part da quel vegniss midà. Encunter il project da la meglieraziun funsila da Mustér aveva quai dà 35 protestas.

La vischnanca da Mustér sto pajar 4’670’000 francs (cumpart annuala da 100’000 – 150’000 francs) per la meglieraziun, ils proprietaris da terren 2’340’000 francs. Il rest surpiglian il chantun e la Confederaziun.

Il project da la meglieraziun dura circa 30 onns e generescha mintg’onn investiziuns tranter 900’000 ed 1,1 milliun francs. Quai tenor il messadi da la suprastanza communala per la votaziun communala dals 24 d’avrigl 2016.

RR actualitad 11:00