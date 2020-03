La spada sur in toc da teater

Sco finiziun da la renovaziun da la baselgia claustrala vulevan ins dar en baselgia da Sogn Martin in toc da teater. Mo per quest onn da scola na possian els betg preschentar pli quest toc, di il president dal comité d’organisaziun Alberto Palaia. El è trumpà, perquai ch’els hajan cumenzà avant in onn ed investì blera energia e daners en «Il grip e la spada».

Igl è sco da stgarpitschar curt avant l’arrivada.

Gia in deficit da passa 100'000 francs

Uss stoppian els decider, sch’els veglian preschentar quest gieu festiv religius pli tard, forsa il november che vegn ubain pir il mars 2021. Mo quai dependia era da las finanzas. Fin uss resultia in deficit da passa 100’000 tar in preventiv da tranter 250’000 e 300’000 francs. Ed alura stuessan els era tschertgar novs acturs, perquai che intgins scolars/acturs fetschian quest onn da scola la matura e quels mancassan alura.

Tgi che ha cumprà in bigliet per «Il grip e la spada» survegn puspè ses daners. Il gieu festiv religius era vendì ora cun 1500 bigliets. Previs era quai da dar quel tschintg giadas (13/14/15 ed ils 20 e 22 da mars) en la baselgia da Sogn Martin. Il toc (en rumantsch e tudestg) tracta la legenda da Sontg Placi e Sontg Sigisbert, ils fundaturs da la claustra da Mustér.

RTR novitads 17:00