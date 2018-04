Anavon Ski SA saja la simbiosa da Grischun e Kaizen. Swiss Made a Mustér, uschia scrivan ils iniziants da la societad nova en ina communicaziun a las medias. L’avrigl cumenza la manufactura a producir e vender skis dad auta qualitad. Il manader da fatschenta è Simon Jacomet, l’anteriur fundatur da Zai.

Auta qualitad pajabla

Previs èsi da crescher cun il temp e cun ils clients – far il pass tenor la comba. Uschia producescha la manufactura al cumenzament cun 3 collavuraturs, sco quai che Simon Jacomet ha ditg. La finamira è da producir skis d'auta qualitad per in pretsch pajabel. Cun pajabel manegia la «Anavon Ski SA» skis per 1500 fin 2000 francs.

Surpigliar la filosofia da «Kaizen»

La manufactura nova vegn a lavurar tenor la filosofia giapunaisa da «Kaizen» (Kai = midada, zen = al meglier). Il principi è da midar e meglierar cuntinuadamain il product. Gruppas pitschnas furman circuls da qualitad per analisar, discutar ed optimar regularmain ils process.

5 umens han il timun

A la testa da Anavon Ski SA stattan 5 umens:

Simon Jacomet è responsabel per sviluppar, dissegnar e producir il ski nov ensemen cun il team. La finamira è da producir skis da auta qualitad per in pretsch giustifitgà.

Kurt Schär è il president dal cussegl d’administraziun tar la Anavon Ski SA ed è responsabel per il marketing e la vendita. Schär è interprendider en il chantun Berna, anteriur CEO e collavuratur da la Biketec AG (che ha producì il Flyer e-bike) e far era part ad auters cussegls d'administraziuns en differentas branschas ed è engaschà en plirs secturs dal turissem en Svizra. Il moto da «mit Lächeln bergauf fahren» dal e-bike vul el transferir per il ski tar «mit Lächeln bergab fahren».

Urs Wullschleger è spezialisà sin la producziun tenor la filosofia da Kaizen. El è interprendider en il chantun Schwyz.

Mauro Lardi è advocat e notar a Cuira è responsabel per dumondas giuridicas.

Andreas Egli posseda la Andreas Egli Gmbh a Razén, ina firma ch'è spezialisada sin construcziun da models tecnics e tecnica da mesirar.

Novas era da «ZAI»: I restan en il Grischun Sco quai ch'il CEO da l'anteriura manufactura da Simon Jacomet «ZAI» ha fatg a savair, produceschian els ils skis da nov en Bregaliga. Quai rapporta la Südost-schweiz. La firma saja vegnida restructurada ils ultims mais ed ins haja fundà ina interpresa communabla cun la firma da skis taliana «Blossom».

