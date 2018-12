Sco Marcus Weber di hajan els cuntanschì in term impurtant. I saja stà necessari da construir in resort da vacanzas cun 800 letgs ed in hostel da giuventetgna cun 28 chombras. Cura ch’els hajan surpiglià las pendicularas da Mustér hajan els constatà ch’els dovrian pli bleras frequenzas e letgs chauds. L’onn da gestiun passà hajan las pendicularas da Mustér fatg in deficit da 300’000 francs. Quai vul dir: per finanziar las pendicularas stoppian els avair 20'000 giasts dal di dapli en l'enviern. E pertutgant quest: tranter Nadal e Bumaun saja il resort occupà per 50% (40 abitaziuns respectiv 160 letgs), il schaner cumplainamain.

Sco l’investider raquinta, vegn el gia dapi 1974 a Mustér. L’emprim saja el vegnì sco scolast da skis, e pli tard lura haja el cumprà ina abitaziun ed è vegnì qua cun sia famiglia.

Ils onns 70 cun success en il turissem

Il resort Catrina saja fitg impurtant per la vischnanca da Mustér, di il president communal Robert Cajacob. Ins possia cumparegliar il project actual cun ils onns da 1970, cura che las pendicularas e l’hotel Acla da Fontauna sajan vegnì construids. Quai che saja dentant auter, ins sappia uss co il turissem funcziuna. Ils onns 70 avevan ins ina gronda speranza d'insatge ch’ins na enconuscheva betg.

Sco la presidenta da Sedrun Mustér turissem Corinne Staub di, saja il resort Catrina in project impurtant per la regiun. Fin uss na hajan els betg pudì far occurrenzas pli grondas, perquai ch’i na deva nagina pussaivladad da pernottaziun.

Cifras dal resort Catrina Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 800 letgs 140 abitaziuns In hostel cun 28 chombras 2 restaurants, ina bar, wellness, lavandaria, parcadis, in Coop. ca. 30 plazzas novas custs: 62 – 63 milliuns francs.

