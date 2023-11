La decisiun dal parlament communal da la vischnanca da Mustér, da betg engaschar in promotur da cultura, era fitg clera cun 0 Gea cunter 9 Na e 6 abstenziuns. Uschia è la proposta d’engaschar per 30’000 francs annualmain in u ina promotura da cultura e temp liber giud maisa. Er il concept per la promoziun da cultura vegn uschia refusà. Previs era da simplifitgar las dumondas da sustegn per uniuns ed occurrenzas culturalas ed era da coordinar quellas meglier en l’avegnir.

Parlament na vesa betg la promoziun da cultura sco prioritar

Ils arguments dal cussegl communal cunter la proposta da la suprastanza eran en emprima lingia che quai dettia problems pli urgents en vischnanca sco per exempel il provediment medicinal. Er è vegnì menziunà da betg midar chaussas che funcziunan gia uss cun far pli cumplitgadas las dumondas da sustegn. Ils arguments da la suprastanza eran che cun in promotur da cultura possian ins porscher dapli activitads culturalas ed era simplifitgar la lavur a las uniuns. La finala han ils arguments da la suprastanza betg persvas las cusseglieras ed ils cussegliers.

Sustegn finanzial resta sco fin qua

En il messadi è vegnì menziunà ch’il sustegn actual per la promoziun da cultura en vischnanca da Mustér è tar la summa da radund 175’000 francs. Cun la summa da 30’000 per il u la promotura da cultura e cun in augment supplementar da 45’000 francs fiss la summa da promoziun da cultura s’augmentada sin radund in quart milliun franc ad onn. Era vegnan vinavant manads plirs contos tras la vischnanca per il sustegn cultural e betg sco previs en il concept preschentà sulet pli in conto.