Casatec SA fa midadas vid il bajetg da l'anteriura stampa per adattar el al nov intent e per ils locataris existents.

L'entrada per la canorta d'uffants vegn spustada en il sid dal bajetg per porscher dapli segirtad.

Las entradas ston vegnir optimadas. Tant per Casatec SA sco era per ils auters locataris.

Il november è vegnì enconuschent, che la fatschenta Casatec SA haja cumprà l'edifizi da l'anteriura Stampa Romontscha a Mustér ch'era per gronda part vit suenter che la Somedia ha dischlocà avant onns l'ultima part da producziun en la Bassa.

Oriundamain leva Damian Sac sa chasar cun sia fatschenta a Pignola. Il terren ch'el ha dentant acquistà là vegn pir en zona d'industria cura ch'ina parcella dasperas è surbajegiada. Il suveran aveva numnadamain acceptà la revisiun da la planisaziun locala, mo il chantun ha sistì l'engrondiment da la zona d'industria e pretendì, ch'il terren ch'è gia en questa zona vegnia surbajegià sco emprim. Ma là capita nagut ed il possessur n'è era betg pront da vender. Uschia haja el decis da tschertgar in'autra soluziun per pudair engrondir las localitads. «Insacura èsi spetgà avunda» ha Damian Sac manegià.

Far adattaziuns

Ils locataris actuals pon restar. Plaz haja quai numnadamain avunda, di Damian Sac. I saja dentant stà ina sfida da chattar ina soluziun segira per che la canorta d'uffants e l'interpresa Casatec SA vegnian ina sper l'autra ora. Per ch'i saja pli segir per ils uffants, vegn l'entrada per la canorta fatga en il sid dal bajetg. Uschia po l'entrada da la fatschenta, nua che furniturs e vehichels da fatschenta vegnan e van, vegnir separada da l'entrada da la canorta.

Questa stad vegn l'emprima part da la sedia da Casatec SA bardigliada en las localitads da l'anteriura stampa. Il proxim onn l'administraziun.

RR actualitad 07:00