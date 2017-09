Mustér: Nov provediment d’aua per Caischavedra

A Lag da Tgauns en vischinanza da Caischavedra, la staziun sura da las Pendicularas Mustér, vegn montà in nov reservuar per il provediment d’aua.

A Mustér è la corporaziun d’aua Spina da vin responsabla per il provediment d’aua en tut las zonas da bajegiar. Uschia era per Caischavedra, la staziun sura da las Pendicularas Mustér. Fin ussa avevan las Pendicularas Mustér in agen provediment d’aua cun in reservuar e retiravan era anc aua da la Spina da vin.

En connex cun ils plans d’ennavar han las Pendicularas Mustér dentant il giavisch da pudair retrair dapli aua. Perquai haja la Spina da vin decidì da surpigliar il provediment d’aua da Caischavedra, declera il president Aluis Flepp. Uschia vegnan construidas lingias d’aua pli grondas ed in nov reservuar en il territori Lag da Tgauns. Cun quest reservuar nov saja quai pussaivel da garantir il provediment d’aua da baiver e per far naiv.

In ulteriur punct impurtant saja dentant era ch’ins possia garantir la reserva d’aua per cas da fieu. Quai saja era stà tenor Aluis Flepp in punct central per la realisaziun. Ch’il reservuar n’è betg en il medem lieu sco quel che las Pendicularas Mustér avevan ha in cler motiv. Davent da Lag da Tgauns pon ins manar l’aua che na vegn betg duvrada a Caischavedra en il provediment d’aua da la vischnanca.

I vegn quintà cun custs da var 900’000 francs. 700’000 francs paja la Spina da vin. Il rest pajan per part il chantun e per part las Pendicularas Mustér. Lezzas ston surpigliar ils custs che sa dattan perquai ch’ellas vulan duvrar aua per far naiv. Las lavurs duain anc vegnir terminadas avant l’enviern.