Legenda: La scarsolera da stad è part da plis projects da construcziun enturn Caischavedra. Chantun Grischun

Per pudair fabritgar la scarsolera da stad aveva la vischnanca da Mustér ils 15 da matg decis ina revisiun parziala da la planisaziun locala. La regenza grischuna ha ussa approvà questa revisiun. Cun quai è la via libra per la construcziun.

La scarsolera da stad «Alpine Coaster» vegn fabritgada da la las pendicularas Mustér SA sur la staziun da pendiculara Caischavedra. Sco che la Südostschweiz scriva, custa l'entir project var 1,5 milliuns francs. La scarsolera duai avair ina lunghezza da 675 meters ed ina differenza d'autezza da bundant 100 meters.



Cura che las lavurs da construcziun cumenzan n'è betg anc cler, oriundamain vuleva las pendicularas cumenzar anc quest onn.