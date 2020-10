La via forestala planisada duai ir da la Val Segnas en il vest da la vischnanca fin a la Val Sogn Placi en l’ost. Quai è in dals gronds projects forestals insumma en il chantun Grischun. Meglier duai surtut vegnir l’access al guaud da protecziun. Uschia possia quel vegnir tgirà pli effizient e pli ecologic ha ditg il selvicultur communal Simon Cathomen. Il project è planisà da realisar ils proxims 25 onns ed el duai custar en tut 23 milliuns francs.

Cun ina buna via da guaud che po era purtar camiuns pli gronds pon ins far la lavur cun sugas ed uschia spargnar ina massa sgols da helicopter.

Legenda: Mustér ha da pajar radund 4 dals 23 milliuns francs custs totals. mad

Nagin plan B

A la saira d’infurmaziun da la vischnanca da Mustér è vegnì orientà en detagl daco ch’ina tala via fa basegn. Uschia èsi vegni argumentà che surtut il guaud dal Run na possia il mument betg vegnir tgirà a moda adequata e senza ina tala tgira na saja il guaud betg abel d’ademplir il basegn sco guaud da protecziun, ha accentà il gerau Clemens Berther. Actualmain saja necessari da sgular blera laina cun helicopter e quai fetschia canera ed emissiuns. Ma era la ruta planisada saja buna per resguardar tut ils interess.

Tanghescha la via las auas communalas

La via forestala planisada maina tras la zona da tschiffadas d’aua. Tenor ils responsabels hajan ins resguardà questas zonas e guardà che la ruta na tangheschian betg direct las auas. Vitiers saja la via planisada ponderada bain, surtut per vehichels pli gronds. Ina tala via da guaud pussibiliteschi era en in cas d’incendi da vegnir vitiers cun camiuns ed era en in cas d’accident sappia ella era esser d’avantatg.

Via da guaud Val Segnas- Val Sogn Placi La via forestala vegn a custar en tut 23 milliuns francs. Da quels surpiglia il chantun e la Confederaziun radund 18 milliuns. Il temp da construcziun è planisà sin 25 onns. En tut vegn ina surfatscha da guaud cuntanschida da 840 hectaras. Da quai èn radund 522 hectaras guaud da protecziun.

Meglieraziun en la Val Segnas

En la Val Segnas possia la via forestala planisada era gist meglierar l'access. Quel na possia senza la via da guaud betg vegnir realisà han ils responsabels ditg a l’orientaziun publica. Uschia saja surtut l’access en direcziun Plaun Grond ed auters misès garantì. Ils custs annuals per la vischnanca muntian a radund 150’000 francs. Quai muntia trais dis sgular cun helicopter, pertge in di lavur cun il helicopter custa a la vischnanca radund 50’000 francs, accentuescha Clemens Berther.

Sco proxim ha il cussegl communal da tractar la fatschenta ils 16 d'october. Sche quella vegn lura approvada ha il pievel da decider il november.