La 5avla classa da Mustér ha rimnà raps per l'Ucraina – ed ha cun sia acziun gì in enorm success.

Els hajan simplamain gì in schlet sentiment cun vesair ils maletgs da l'Ucraina en la televisiun e na pudair far nagut. Ma lura han in pèr uffants da la 5avla primara da la scola da Mustér decidì, ch'els pon en sasez far insatge. Uschia èn els en lur temp liber ids per las vias dal vitg ed han vendì paunets fatgs sezs e tschigulattas per 3 francs u dapli. Ed uschia èn suenter curt temp vegnids ensemen 1'300 francs.

Quai ha inspirà lur camarats e camaratas da scola – uschia che l'entira classa ha vulì rimnar raps per ina scola a Charkiw, ch'è vegnida bumbardada. La mainascola da quella scola è numnadamain la sora dal quinà da Christoph Zingg, il plevon da la plaiv evangelic-refurmada da la Cadi. Ils raps ch'ils uffants han rimnà, van uschia a moda fitg directa tar la scola, che dovra ils raps per medicaments, nutriment, material da scola – sco era per la reconstrucziun sche la guerra è a fin.

03:33 video Scolars da Mustér rimnan raps per l'Ucraina Or da Telesguard dals 31.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 33 Sekunden.

Il plevon Christoph Zingg ha in enorm plaschair dal engaschi dals uffants da la 5avla classa che han simplamain prendì per mauns quell'acziun, che ha tut en tut – suenter il segund di da rimnada – purtà ensemen passa 3'100 francs per la scola ucranaisa.

Survegnì suttetg a Mustér

Dapi la sonda passada vivan 44 uffants e dunnas da l'Ucraina a Mustér. Organisà sin iniziativa privata han els survegnì suttetg en abitaziuns da vacanzas. Tranter els la scolasta Halyna Ponomarenko. Ella instruescha englais als uffants. «Ils uffants emprendan gugent – els èn intelligents e vulan cuntinuar cun la scola. Las lecziuns èn impurtantas per avair in normal di da scola quà,» di la dunna da 44 onns. Las dunnas organiseschan sezzas lur mintgadi. Vitiers s'auda quai da far las cumissiuns. Ils custs surpiglia in'uniun che rimna daners – quai fin ch'ellas èn registradas e survegnan agid social. «Nus ans sentin bain a Mustér ed essan fitg engraziaivlas per tut ils sustegn», di Ponomarenko.