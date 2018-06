Ils 5 da december 2017 ha l'Armasuisse fatg la dumonda al departament federal per defensiun protecziun da la populaziun e sport, da sanar il plaz da sajettar a Val Sogn Placi, Mustér. Il terren (la plaunca dal rempar) cuntegnia memia bler plum (passa 2'000 mg pm/kg). La finamira saja da sanar quest terren ch’il proprietari Mario Andriuet possia puspè nizzegiar el sco pastgira per sia biestga, di Rolf Keiser da l'Armasuisse. Sco Andriuet ha ditg ad RTR, è el cuntent ch'il plaz vegn sanà. La vischnanca da Mustér ha approvà la dumonda ils 3 da schaner 2018.

Plitost rutina

I saja plitost rutina da sanar quest plaz, perquai che quel saja vegnì duvrà durant in curt temp dal 1995 – 2001. Ins enconuschia la situaziun ed ins sappia era cun tge muniziun che la schuldada sajettava. Igl è vegnì sajettà cun la buis d’assagl e cun pistolas sin ina distanza da pli pauc che 50 meters.

40'000 francs

Els quintian da pudair sanar il plaz e dismetter il material (ca. 20 m³) il settember che vegn. L’acziun custia ca. 40’000 francs. I possia cuzzar 2 – 3 onns fin ch’il plaz saja puspè recultivà ed il proprietari possia puspè duvrar quel e las vatgas pascular là, manegia Keiser.

Cura che las lavurs èn finidas sto Armasuisse preschentar in rapport al departament federal per defensiun, a l’uffizi federal per ambient ed a l’uffizi per natira ed ambient dal chantunal Grischun.

RR actualitad 12:00