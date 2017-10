Mustér: plazzal da construcziun gigantic

Las dimensiuns dal plazzal da construcziun dal resort Catrina èn nunusitadas per la vischnanca da Mustér ed uschia vegn quel era visità stediamain da vischinas e vischins.

Per pudair cumenzar a construir la miraglia han 55'000 m3 material stuì vegnir stgavads ora e transportads davent. Var in quart è puspè vegnì enavos per la construcziun da betun. Per ils fundaments e las auzadas giudim dovri en tut 10'500 m3 betun – ubain var 2'000 camiuns. Latiers dovra quai anc 1'300 tonnas fier che vegn en il betun. Il fundament dal resort ha ina grondezza da 120 sin 90 meters.

Igl è in plazzal sco ins n'ha daditg betg pli vis a Mustér. Quai carmala era natiers las vischinas e vischins per guardar co las lavurs progredeschan. Tenor l'investider Marcus Weber va actualmain tut tenor plan.

Il december 2018 duain las emprimas trais chasas, cun la part da wellness, las 2 ustarias e la stizun da sport da las pendicularas gia vegnir avertas. Perquai speran ins sin bun'aura per pudair terminar las lavurs da betun fin la fin november, uschia che la construcziun da lain po cumenzar primavaira.