Or da Telesguard dals 27.03.2018.

Encunter il project Hotel Acla da Fontauna èn vegnids inoltrads plirs recurs. Quai ha la vischnanca da Mustér confermà ad RTR. Tranter auter ha era Helvetia Nostra fatg recurs, l’uniun ch'aveva lantschà l’iniziativa encunter abitaziuns secundaras. La dumonda da bajegiar è vegnida publitgada ils 23 da favrer.

Il project «Hotel Acla da Fontauna» La Immo Invest Partner SA da Glattbrugg vul investir radund 100 milliuns francs. Planisà è in hotel cun 208 chombras, wellness, ina sala da banchets e garaschas. Davostiers datti 6 bajetgs pli pitschens cun 91 abitaziuns (34 administradas, 57 per vender).

Tenor la presidenta da l'uniun Helvetia Nostra, Vera Weber, haja in burgais da Mustér fatg attenta ella sin il project. Quest burgais fetschia quitads, perquai ch’i vegnia surbajegià bler terren cun ils dus gronds projects d'hotels «Acla da Fontauna» e «Catrina Resort». Il recur fetschian els cun l'intenziun da survegnir il dossier da l'hotel «Acla da Fontauna». Sche quest dossier saja en urden ed i vegnian betg construidas abitaziuns secundaras, veglian els retrair il recurs.

Investider quinta betg cun retard

L'architect dal project Alexander Maier n'è betg surstà ch’i ha dà recurs. El ed era Frenk Djordic da la Immo Invest Partner SA, l'investidra dal project «Acla da Fontauna», quintan dentant betg ch’i dettia in retard pervia dals recurs.

Plan d'areal lubescha abitaziuns secundaras

Ils 19-04-2010 ha la regenza grischuna approvà il plan d'areal per il hotel Acla da Fontauna. Sco il president communal da Mustér Robert Cajacob ha ditg ad RTR prevesa quest plan ch'ins po bajegiar in hotel ed era 57 abitaziuns secundaras. Mo fin uss n'èsi anc betg decidì sche la Immo Invest Partner SA vul far quai.

RR actualitad 17:00