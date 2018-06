Survegnir in gea dal pievel

La proposta da dar enavos ha il cussegl Armin Berther fatg. La finamira saja da survegnir in gea dal pievel. El na ha betg chapì ch’i duess esser uschè cumplitgà da midar in pèr chaussas. Era auters cussegliers han fatg valair ch’il project na saja betg madir. Ins ha era crititgà che l’architect ha preschentà ier saira intginas midadas.

Il president da la cumissiun dal Center da sport Clemens Berther ha ditg ch’i saja in bun project cun in bun futur per la vischnanca da Mustér. Els na possian betg metter tut sun il chau e planisar ad infinit – quai custass.

Il president da vischnanca Robert Cajacob ha fatg attent ch’ins haja lavurà in onn vid quest project. Ins na duess betg discutar da piculezzas. I saja stà in lung process, ed il cussegl na haja betg da far oz cumissiun.

Il gerà Iso Mazzetta è sa dumandà, pertge che quai na haja betg dà pli baud reacziuns, cura ch’ins haja preschentà il project.

Uss ston cumissiun e l’architect far intginas midadas sco per ex. strihar la halla da squash ubain integrar in plaz da gieus in door. Els ston era ponderar, tge far cun il project da pumptrack (in traject per ir cun velo da muntogna) e sch’ins pudess dar tennis en la halla polivalenta.

Lunga istorgia

Ils onns da 1970 ha la vischnanca da Mustér inizià il Center da sport e cultura. Il fanadur 1978 ha il pievel da Mustér concedì in credit da 2. 2 milliuns francs per ina halla polivalenta. Per simplifitgar la finanziaziun ha la vischnanca decidì da construir ils stabiliments da la protecziun civila. Il pievel ha approvà il matg 1979 il credit da 700’000 francs persuenter. En cas d’urgenza pudessan quests locals dar suttetg a 450 persunas. Dapi onns po il CSC profitar da quests locals per dar suttetg a camps, quai che generescha entradas bainvegnidas.

1993 ha il pievel approvà in credit da 5 milliuns francs per sanar e cumplettar il center. Ins ha construì la plazza da ballape cun la cuvrida artifiziala, la Sala Fontauna cun il vial da currer sin quella ed il post da commando per la protecziun civila. Ils onns passads han ins adina puspè stuì sanar e renovar parts dal center, tranter sanar il palantschieu da la halla polivalenta ed il palantschieu da la halla da tennis, sanar duschas e gardarobas, ils stabiliments en il liber (plazza da ballape e plazza da glatsch), sanar las fatschadas nord e vest sco era remplazzar il mobigliar da la halla polivalenta.

Tranter 2014 e 2017 èn plirs studis vegnids fatgs. Dapi in onn ha ina cumissiun cun il president Clemens Berther ed ils architects Aluis Huonder e Simon Bisquolm elavurà in project. Quel custass 12.56 milliuns francs per la vischnanca da Mustér. La finanziaziun dal Center da sport (sco el sa numna en l'avegnir) fiss previsa cun emprests bancars da 9.56 milliuns francs ed in credit senza tschains per 20 onns dal Program San Gottardo 2020 (amortisaziun da 150’000 francs ad onn).

Gronds projects sin rucca

Sper questa tractanda han cusseglieras e cussegliers approvà il credit da 297'000 francs per il project via da guaud Sars – Punt da Brulf. Ils custs totals èn 990’000 francs, chantun e confederaziun surpiglian 70%.

Plinavant ha il cussegl da vischnanca da Mustér prendì per enconuschientscha duas tractandas: Il program d’activitad ed il plan da finanzas 2019 – 2023. Il volumen d’investiziun da 2018 – 2023 munta a passa 26 milliuns francs. Ils gronds projects che èn previs ils proxims onns èn: Center da sport e cultura: 12.6 milliuns francs per sanar el cumplettamain da 2019 – 2022; las vias forestalas: ca. 13 milliuns francs (vischnanca 4 milliuns) da 2019 – 2030; la serenera Raveras: ca. 2.5 milliuns francs e las vias communalas ca. 1.6 milliuns francs.

Sche tut questas investiziuns vegnan fatgas, s’augmenta la summa dad emprests fin 2023 a passa 23 milliuns francs. Il daivet per abitant s’augmenta da ca. 360.- a ca. 7600 .- francs. Sco la suprastanza scriva en il messadi saja quai impurtant ch’il quint da gudogn e sperdita genereschia il cashflow necessari per finanziar las investiziuns.