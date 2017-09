Mustér quinta da stuair introducir taxa per mises

Suenter ina decisiun dal Tribunal federal ha la regenza grischuna relaschà in messadi per midar la lescha da vischnancas. Tenor quel ston possessurs da mises ch'abitan en la medema vischnanca era pajar la taxa da cura. I dat excepziuns, a Mustér quintan ins dentant da stuair incassar questa taxa.

Il president da vischnanca da Mustér Robert Cajacob è savess pertutgà. El posseda in mises ch'è sin il territori da Mustér. Tenor la midada da la lescha da vischnancas sto el en futur pajar la taxa da cura per quel. Cu el ha survegnì ier in scriver da la regenza cun questas infurmaziuns haja el schon patratgà, che quai na possia betg esser. Mo cun ponderar in pau, saja el uss schon da l'opiniun che quai saja correct. Sche in pajataglia da Cuira haja in mises a Mustér e stoppia pajar per quel la taxa da cura lu saja gist sch'el stoppia era pajar.

« Quei quen stuein nus aunc far intern en vischnauca, sche nus vegnin sin quels 10%. » Robert Cajacob

president da vischnanca da Mustér

Tuttina sajan els, la vischnanca, obligads e veglian sclerir, schebain la vischnanca possia profitar dad ina excepziun. Sche la vischnanca impunda numnadamain 10% ni dapli en il svilup dal turissem, lu ston ils possessurs indigens da mises betg pajar la taxa.

En la sessiun dil december decida il Cussegl Grond davart la missiva da la regenza.

RR actualitad 17:00