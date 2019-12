Ina dumonda centrala surtut curt avant Nadal saja sch'i gartegia da pladir tant persunal cura che tants giasts vegnan e tut stuess funcziunar. Entant ch’igl è plitost grev da chattar persunal en la gastronmia, funcziuna quai per regla bain en il territori da skis, perquai che persunas pensiunadas segidan, di Marcus Weber.

Resort plain da Nadal e Bumaun

Las sis chasas novas dal resort èn finidas. En tut datti uss 800 letgs, e quels èn occupads per 100% durant las festas e per 75% durant las vacanzas da sport il favrer.

Surpraisa positiva

L'investider e president dal cussegl d’administraziun e manader da las Pendicularas Mustér Marcus Weber è surprais positivamain. Quai surtut perquai ch’il resort na saja anc betg enconuschent, ed en la branscha da turissem vegnia quai ditg ch’ils giasts reservian pli e pli spontanamain cura che l’aura è buna e durant las fins d’emna.

Finamira: Svieuta dad 1 milliun francs

A Mustér vegnan surtut famiglias svizras. Ina buna part da quellas è dal Tessin sco er da l’Italia. Sco Marcus Weber di, haja el buns contacts cun firmas en il Tessin, nua ch'el posseda era in'abitaziun. Cun quests 650 letgs novs en las sis chasas dal resort quintian els da pudair far l'enviern ina svieuta da circa 1 milliun francs. Mo cun in cashflow en il plus possian els renovar ils indrizs da las pendicularas.

12 plazzas novas

Per il resort Catrina hajan els creà 12 plazzas novas a temp cumplain. L’enviern lavuran circa 200 persunas en il resort ed en il territori da skis. I na saja dentant betg lev da chattar il persunal per ina stagiun.

Marcus Weber – ina curta biografia Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen El è naschì il 1955 a Basilea. Sia mamma è da Zernez. 1976 è el vegnì en il Tessin. Dapi il 1983 ha el lavurà sur sasez sco cussegliader dad interpresas. El ha restructurà pliras bancas grondas. Cun quest mandat è el er arrivà en l'Asia. Weber fa era part dad intginas firmas ch'el ha restructurà e salvà, perquai che las bancas n'hajan betg vulì finanziar tscherts projects. Dapi il 2002 abitescha el a Singapur, ma el ha era ina chasa a Mustér ed in'abitaziun en il Tessin. Mustér enconuscha el bain surtut cura ch'el ha lavurà là 1973 e 1974 sco scolast da skis. Ed entras l'intermediaziun da l'anteriur directur da las Pendicularas Mustér Urs Häfliger ha Weber surprendì las pendicularas.

