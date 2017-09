Mustér sanescha ina part da la chanalisaziun

Il cussegl da vischnanca da Mustér ha approvà in credit da 133'000 francs per la sanaziun e cumplettaziun da la chanalisaziun.

Il cussegl da vischnanca da Mustér ha approvà in credit net da 133'000 francs per sanar e cumplettar la chanalisaziun en il conturn da la Via Veglia, la Via sogn Gions e la Via Lucmagn. En vista da questas lavurs sanescha la Corporaziun d'aua Spina da Vin er il conduct d'aua. Il medem mument duain era vegnir realisads ulteriurs provediments sco electricitad, stgaudament lontan e telecommunicaziun. Uschia saja pussibel da nizzegiar sinergias ed optimar ils custs per tut ils purtaders da provediment participads al project. Las lavurs duain cumenzar anc quest atun.

RR novitads 06:00