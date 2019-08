Ars Amata Turitg organisescha dapi trais onns concerts da stad. Quest onn datti sper ils concerts da classica e baroc era in concert sut il titel: Tango e poesias. Quellas prelegia il professer Rico Valär per rumantsch e tudestg.

I saja in experiment da sunar tango e preleger poesias, di Elisabeth Weber da Ars Amata Turitg. Il motiv da far quai, saja che la feglia, Anna Brunner, sunia ensemen cun in bandoneonist e tango saja ses hobi. Cun questa musica veglian els era attrair persunas pli giuvnas.

Amur a l'emprima egliada

Elisabeth Weber e ses um han cumprà ina chasa ad Acletta. I saja stà amur a l’emprima egliada, cura ch’els hajan vis la chaplutta. Els sajan stads intgantads: Quai saja in lieu ideal per concerts. Interessant da sunar saja era, pervi dals maletgs sin il palantschieu sura. Là ha in artist malegià persunas che sunan e sin las curnischs sesan anghels cun instruments da musica.

Sco la musicista ha ditg a RTR duessan ils concerts en la chaplutta d’Acletta daventar tradiziun.

Legenda: La chaplutta ad Acletta RTR, Hubert Giger

Ils concerts han lieu, ils 10, 11, 18 e 25 d'avust mintgamai a las 17:30

