Mustér: Trid’ aura chaschuna problems als parasguladers

Dals 5 fin ils 12 d’avust è la cuppa mundiala dals parasguladers a Mustér. Ca. 120 pilotas e pilots da l’entir mund prendan part da quest eveniment. Gia 2015 vevan ins organisà ina cuppa mundiala a Mustér.



Sgular mo 40 enstagl da 120 km

Partenza è si Gendusas en il territori da skis da Mustér. Mo quest’emna fa l’aura – brentina, plievgia e vent da passa 40 km/h - problems als organisaturs. In ferm vent trai surtut en il lieu da la partenza, sco Martin Scheel ha ditg ad RTR. Sut questas cundiziuns possian els forsa sgular mo la distanza curta, vul dir 40 enstagl da 120 km.

Intgins pilots èn ids a chasa

Sch’ils pilots na pon sgular in di, datti in program alternativ cun raiver en il center da sport e cultura, dar minigolf ubain ir cun velo. Pervia da la trid’aura sajan dentant gia 20 pilots ids a chasa. Mo tuttina saja l’atmosfera buna.

Guntgir en il Giura?

Per ch’ils resultats dad ina concurrenza vegnian quintads dal tuttafatg, vul dir per 100%, stoppian els pudair far almain 3 percurs, declera Martin Scheel. Uss dependa quai, tge che l’aura fa. En cas ch’i na vegnia meglier pondereschan ils organisaturs da guntgir en il Giura, scrivan els en ina communicaziun a las medias.

Cunvegna cun la surveglianza da chatscha

Dentant hajan els era chattà ina schliaziun cun la surveglianza da chatscha. I saja per ex. scumandà da sgular en il territori dal Muraun en Val Medel, ha Scheel ditg. Là hajan els fixar ina zona da protecziun.