L’entschatta da december 2016 aveva in comité preschentà l’iniziativa «Contractivas da fusiun en la Cadi». Ma contractivas n'hai betg dà. Tuttina han las suprastanzas da las vischnancas da Trun e Sumvitg instradà in project da fusiun. Ina cumissiun duai sclerir avantatgs e dischavantatgs da quella.

Mustér, Tujetsch e Medel: Fusiun n'è betg in tema

Ma era sche las duas vischnancas da la Sutsassiala Trun e Sumvitg fusiuneschan in di, n'è quai il mument betg in tema per las trais vischnancas da la Sursassiala: Mustér, Tujetsch e Medel. Il president communal da Medel Rico Tuor di ch’i saja memia baud da discutar da fusiuns. La populaziun na chapiss betg, sch’ins vegniss uss puspè cun quest tema.

Fusiun betg madira

Il vicepresident da Tujetsch Renato Decurtins fa valair ch’ina fusiun n'è betg madira ed era betg en discussiun. La finala aveva la radunanza da vischnanca ditg cleramain Na a la dumonda da contractar sur dad ina fusiun.

Auters projects impurtants

Il president da Mustér Robert Cajacob di ch’ins pudess discutar sur da quest tema, ma betg dapli. Els hajan il proxim temp auters projects impurtants sin maisa: la planisaziun locala, la meglieraziun funsila ubain la renovaziun dal Center da sport e cultura.

RR actualitad 17:00