Pertutgà è in traject da 856 meters lunghezza. Il project cumenza tar la via chantunala da Cavardiras, suenter la Punt da Brulf. La via suonda il Rain anteriur e finescha tar la nova punt Fontanivas. Per ch'ils camiuns pon charrar, vegn la via schlargiada sin 3,3 meters ed i dat ina cuvrida da sablun grop. Sin questa via duain lura vegnir transportads mintg'onn var 1'000 meters cubic laina.

RR novitads 12:00