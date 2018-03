La stad vargada aveva l'uniun communitgà, ch'els n'hajan betg survegnì ils dretgs per inscenar il musical Mamma Mia. Els èn sa mess a la tschertga d'in auter toc che fiss adattà per la giuvna truppa d'artists da musical da la Surselva.

Quai n'è, sco Daniel Blumenthal il president da l'Uniun Musical Surselva di, betg reussì. Ina producziun gia l'onn 2018 na saja ussa betg pli realistica e perquai possia el sulettamain sperar, ch'i gartegia d'eleger in nov musical e forsa far il casting per quel gia l'onn 2018. Quai munta, che las producziuns dal nov musical èn sin il pli baud il 2019.





