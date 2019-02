La suprastanza da Sumvitg tracta stretgamain cun la vischnanca da Trun sur d'ina fusiun. Quai schon dapi quatter mais, scrivan ils responsabels. Las tractativas da fin qua hajan mussà ch’i saja pli prudent che la suprastanza actuala elavurescha il project da fusiun. Era l’Uffizi chantunal da vischnancas haja recumandà quai, scriva la vischnanca da Sumvitg. Sche la fusiun vegniss realisada sco planisà alura stess la suprastanza actuala per radund dus onns en uffizi e betg per trais onns.

Plan da fusiun Ils proxims dus onns vulan las vischnancas da Sumvitg e Trun contractar sur da la pussaivla fusiun. Uschia è planisà da votar en las duas vischnancas la primavaira 2020. Sch'il project vegn approvà alura duai la vischnanca nova ir en vigur per l'entschatta dal 2021.

Cumissiun da gestiun demissiunescha en globo

Ils trais commembers da la cumissiun da gestiun na candideschan tuts betg pli per in'ulteriura perioda d’uffizi. Era dus commembers da la cumissiun da construcziun han demissiunà. Ils motivs persuenter n’èn fin uss betg enconuschents. Las elecziuns vegnan ad esser ils 14 d’avrigl.

Trun elegia ina suprastanza nova la fin dal 2020

La vischnanca da Trun ha d'eleger ina suprastanza nova sin l'onn 2021. Uschia èn planisadas las elecziuns per la suprastanza per l'atun 2020. Las elecziuns dal parlament da la vischnanca da Trun vegnan ad esser l'onn 2020. Sche las tractativas da fusiun han success alura pudess la populaziun da Trun eleger ina suprastanza ed in pussaivel parlament per ina vischnanca gia fusiunada.

