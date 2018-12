Sedrun Mustér Turissem porscha dentant vinavant rutas per ir cun gianellas. Ma cun far attent che la signalisaziun sin l’intschess da Tujetsch na vegnia betg pli fatga.

Ir cun gianellas è en il trend. Ma la vischnanca da Tujetsch na vul betg pli surpigliar la responsabladad per pussaivels privels ed ha decis da betg pli signalisar las rutas existentas. Per Sedrun Mustér Turissem è quai in problem e la directura Simona Barmettler è era trumpada da la decisiun da la vischnanca e discurra d’ina pitschna catastrofa per la regiun turistica.

Purschidas restan vinavant

La purschida vegn Sedrun Mustér Turissem dentant vinavant a porscher. Ma la differenza saja ch’els stoppian uss communitgar al giast che las rutas sin intschess da Tujetsch na sajan betg signalisadas ed il giast saja uschia sez responsabel per la segirtad. Ma Barmettler ha er accentuà envers RTR che las rutas existentas na sajan per gronda part betg periclitadas da lavinas.

Mustér e Medel han vinavant rutas signalisadas

La vischnanca da Mustér e da Medel han vinavant rutas per ir cun gianellas signalisadas. Era datti in responsabel per la segirtad da questas rutas che decida sch’ellas pon restar avertas u sch’il privel è memia grond.

En Tujetsch manchia uss in tal responsabel per la segirtad e quai na saja betg da beneventar. Sco Barmettler ha ditg vinavant vegnian els uss a tschertgar il dialog cun la vischnanca da Tujetsch per chattar ina soluziun co agir vinavant.

