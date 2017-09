Naginas turbinas da vent a Breil?

La fin mars 2016 ha l’interpresa MBRsolar SA preschentà a Breil in project per montar sis turbinas da vent sin il fil sisum il territori da skis da Breil/Vuorz/Andiast. Enfin oz n'è dentant anc schabegià nagut.

Strusch in mais suenter la preschentaziun a Breil ha l’interpresa MBRsolar SA da la Turgovia montà in mast da 27.5 m per mesirar il vent. L’idea era da mesirar durant 1 onn e decider enfin il favrer 2017, sche quai project vegn realisà u betg. Tar ina decisiun positiva fissan las turbinas, tenor il plan preschentà da la MBRsolar SA, vegnidas bajegiadas anc il 2017 e prendidas en funcziun il settember 2017.

Schabegià è dentant nagut. Encunter la fin d’enviern è il mast da mesiraziun vegnì demontà. Dapi pli ch'in mez onn han ins dentant udì nagut pli da la MBRsolar SA. Dumondas da RTR na vul la MBRsolar SA dapi plirs mais betg respunder.

Gronds dubis en la vischnanca da Breil

Segns da dumonda era tar la vischnanca da Breil e las pendicularas da Breil/Vuorz/Andiast. Ton il chanzlist da Breil sco era il directur da las pendicularas, Beat Zenklusen han manegià, ch’els crajan che quai project na vegnia betg realisà. Els han dentant betg pudì confermar quai, perquai ch'els n'hajan dapi mais udì nagut da la MBRsolar SA.

