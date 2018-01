2016 e 2017 èn els stads a Dieni en la vischnanca da Tujetsch. Mo uss ha la vischnanca visà il contract da sponsuradi. Perquai tschertga l’organisatur, la MB Mountain Events GmbH, in auter lieu.

Nagins dis da Schlagher pli a Sedrun – in cas per la dretgira

La tenda per ils dis da schlagher da Sedrun 2016

Curt e concis

Tujetsch na paja betg 65'000 francs sco daners da sponsuradi per ils dis da schlagher.

I dat in cas da dretgira perquai che la vischnanca da Tujetsch haja visà il contract pli baud che previs.

L'organisatur, MB Mountain Events tschertga uss in auter lieu adattà en Grischun.

Obligaziun da precauziun

La vischnanca da Tujetsch na paja betg ils 65’000 francs sco daners da sponsuradi per ils dis da schlagher e Pimp My Schlitte. Els hajan in'obligaziun da precauziun, perquai ch’i sa tractia da daners dal maun public, ha il gerau Renato Decurtins ditg ad RTR. Els deplorassan dentant, sch’ils dis da schlagher giessan ord la val, mo questa decisiun na saja betg en lur mauns.

Audiatur ed altera pars

Stefan Birri da MB Mountain Events di che Tujetsch haja visà il contract pervi dad in extract da scussiuns che mussia ch’els n'hajan betg pajà quints dal 2015. Mo quest extract n'existia betg pli.

Suenter la decisiun dals Tuatschins sajan els vegnì en difficultads finanzialas, perquai ch’els stoppian pajar ordavant ina tscherta summa ad artists ubain auters collavuraturs.

Plinavant n'haja la vischnanca da Tujetsch er betg pajà 5'400 francs per bigliets dals dis da schlagher.

I dat in cas per ina dretgira, perquai che Tujetsch haja visà il contract da sponsuradi pli baud che previs. Quel avess stuì valair enfin la fin da favrer. Ins haja era cuntrafatg al dretg da tadlar ils auters. Quai tenor il princip giuridic da «audiatur et altera pars».

Restar en il Grischun

Il contract è vegnì visà ils 2 da november. Uss tschertga la MB Mountain Events in auter lieu, mo els veglian restar en il Grischun. Intgins artists èn gia enconuschents.

Tenor ina calculaziun da l'organisatur han ils dis da schlagher da Sedrun generà ina valur da 130’000 francs. Mo pervi da quest eveniment sajan passa 500 persunas (artists, gidanters, giasts da la Germania) vegnids en ils hotels da la regiun.

RR actualitad 07:00