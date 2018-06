In vehichel dal model «mev2» cun plaz per ina persuna.

I na saja betg in problem da chargiar l’accu, dian ils participants. Sch’els dovrian ina bischla da contact dad ina chasa, alura giaja quai simplamain pli ditg da chargiar. In um ha ditg ch’el duvrass alura tschintg uras, enstagl d'ina ura per chargiar ses auto da trais rodas che ha plaz per ina persuna. In auter ch'è vegnì cun töf declera ch’el dovra trais uras e mesa da chargiar ses vehichel cun ina bischla da contact dad ina chasa. Sch’el dovria ina bischla d’industria possia el chargiar ses vehichels aifer in’ura.

A la dumonda quants kilometers ch’ins possia far cun in auto di ina dunna (che ha era in pign vehichel che ha plaz per duas persunas) ch’ella possia far 500 km senza stuair chargiar el. Per ils sur ils pass tanschia l'accu dentant mo per circa 300 km.

Promover ils electromobils

Ils participants èn partids da Brig sur ils Pass dal Furca ed Alpsu fin a Mustér al Center da sport e cultura. L’organisatur da la tura da WAVE, Louis Palmer, è vegnì cun in Tesla. 86 vehichels fetschian part, tranter auter velos, autos da posta, camiuns e töfs. La finamira da questa tura saja da far pli popular ils electromobils e ch'els vegnian duvrads adina pli bler.

El saja en contact cun tut las vischnancas ch’els visitian, di Palmer. La cundiziun per far in paus saja ch’els hajan avunda forza electrica. Els na dovrian betg staziuns da chargiar. A Mustér giaja quai bain da chargiar cun las bischlas da la halla polivalenta.

La Repower n'ha betg stuì gidar

Sco Thomas Grond, il pledader da medias da la Repower (che è responsabla per la forza electrica a Mustér) ha ditg ch'i na saja betg stà necessari da rinforzar la rait per ils electromobils. Ils organisaturs da la Wave n'hajan era betg dumandà la Repower da metter a disposiziun staziuns da chargiar temporaras per ils participants.

RR actualitad 17:00