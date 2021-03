Il cussegl da vischnanca da Tujetsch ha decidì da visar ils contracts cun l'Armada svizra e cun la firma «RWM Schweiz AG». Questa decisiun sto anc vegnir attestada a l’urna dal suveran da Tujetsch.

Per l'armada na saja quai betg ina gronda midada, ha quella attestà ad RTR, els faschevan strusch diever da questa plazza da sajettar. En l'avegnir vegnan els a sajettar en l'alp Nalps, ina alp privata en la vischinanza.

La firma «RWM Schweiz AG» n'ha betg prendì posiziun, questa firma è sa furmada ord la fatschenta d'armaziun «Oerlikon Contraves Pyrotec AG». Tar els è la situaziun in zichel autra. Els testavan muniziun, e quai adina durant il temp ch’i n'ha betg naiv – e quai è era il temp ch'ils turists èn en questa regiun dal Lai da Tuma, la tgina dal Rain. Per la «RWM Schweiz AG» vegn il contract visà sin la fin dal 2022, e per l’armada sin la fin da l'onn 2026.