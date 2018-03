Naiv per il giat, ma betg per nagut

Il november passà ha l'interpresa da transport e glera Montalta SA a Glion entschet a far naiv en la chava da glera en la val Mulin a Schnaus. La naiv era prevesida da vender. Il runal pign a Laax sper il lai grond e la loipa sper il vitg da Sagogn fissan stads clients pussaivels, ma igl è vegnì tut auter. La dunna Holla ha laschà bischar ti mordio. Naiv tecnica n'è betg stada dumandada.

Naiv danvanz

Radund 2'000 meters cubic naiv èn anc en la chava da glera a Schnaus. Vendì hajan els var 300 meters cubic, e quai gist duas emnas avant che la navada saja vegnida. Il mantun producì memia bler vegnia simplamain a luar. Sco quai ch'il manader da fatschenta Manuel Montalta ha ditg, possian els betg conservar la naiv per il proxim atun, sco quai vegnia per exempel fatg a Tavau u a Lai. El dovria il plaz sin la chava da glera per la lavur da stad.

Per il proxim enviern spera Manuel Montalta – sco las pendicularas era – ch'i vegnia fraid gia il november. Lura vegnia el puspè a metter en funcziun il chanun da naiv.

