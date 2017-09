Nizzegiar il gas da la deponia Plaun Grond

Il gas che sortescha da la deponia da rument veglia tranter Glion e Rueun vegn duvrà per stgaudar ina halla da la deponia e producir energia.

A partir dal 1986 enfin il 2000 vegniva il rument da chasa da la Surselva transportà en la deponia Plaun Grond tranter Glion e Rueun. Circa 120'000 m3 rument sa chattan dapi lura en la deponia. E dapi quai mument produceschan bacterias en il rument il gas metan.

Quai gas vegniva pli baud transportà tras bischens a l'ur da la deponia e simplamain brischà, perquai ch'il gas è nuschaivel per la natira. Dapi ch'il sistem da bischens ha dentant stuì vegnir renovà, vegn quai gas nizzegià per stgaudar ina halla da la deponia ed era per producir in zic energia electrica.

Quant ditg che las bacterias produceschan anc, n'è betg cler

Actualmain vegn producì en la deponia veglia 15 enfin 20 m3 metan per ura. Quai èn 10 giadas pli pauc che l'entschatta. Tenor il manader da la deponia Conrad Lutz n'èsi betg pussibel da dir, quant ditg che las bacterias produceschan anc metan.

