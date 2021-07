Naschida è l’idea per in cudesch tar Sybille Mani sin las spassegiadas ch’ella ha fatg cun sia famiglia e cun ses sir. Adina puspè ha ses sir raquintà ditgas ed atgnas istorgias dal passà e quai ha la finala inspirà da far in tal cudesch, di la dunna che ha studegia etnologia ed è creschida si a Mustér.

9 onns hai duvrà fin ch’il cudesch è stà sin maisa. Quai haja pliras raschuns, di Sybille Mani. Per l'ina saja quai in hobi, per l’autra haja ella anc ina famiglia cun duas buobas pitschnas. I na fetschia dentant era betg tala prescha pertge tut dovria ses temp da madirar. Las ditgas èn mintgamai en rumantsch ed en tudestg. Era quai ha duvrà temp.

Retschertgas intensivas

Las retschertgas èn sa mussadas sco fitg intensivas. I saja stà difficil da chattar ditgas en cumbinaziun cun rutas. La finala saja la situaziun savens stada ch’ins avevia ina buna ditga ma nagina ruta, di Sybille Mani. Perquai haja ella dumandà per agid. Tania Zanetti ha fatg las illustraziuns e Lars Haefner ha realisà il cudesch.

I saja era stà impurtant ch'i dettia anc infurmaziuns supplementaras en connex cun temas istorics e culturals. Uschia ha l'autura integrà 12 discurs en il cudesch. Quels arrundeschian l'entir maletg. La finamira saja er stada da represchentar l'entira Surselva; pia davent da la tgina dal Rain, sur la Greina enfin la Lumnezia.