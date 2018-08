La Nocasa cun sedia a Cuira ha cumprà il bajetg vegl dal Coop a Glion, quai ha la societad confermà ad RTR. Sco in dals possessurs Norbert Candinas ha ditg hajan ins plirs projects sin maisa, ma il mument na saja anc nagut concret.

Nov possessur per anteriur center dal Coop a Glion

L'edifizi ha chattà in nov possessur.

La societad d’immobiglias Nocasa ha cumprà il vegl bajetg dal Coop a Glion, quai ha in dals possessurs Norbert Candinas confermà ad RTR. Plans concrets tge far cun l’edifizi na dettia il mument anc betg. Ins saja en contractivas cun plirs interessents, ha confermà Candinas. Il mument sajan ins era vid eruir cun in architect intern pliras variantas da nizzegiar il bajetg.

Norbert Candinas aveva tranter ils onns 1980 e 1985 realisà a Glion plirs bajetgs sco interprendider general, tranter auter era il vegl bajetg dal Coop a Glion.

RR novitads 12:00